Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине

До конца ноября главы МИД "нормандской четверки" утвердят основу проекта "дорожной карты", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений" - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года, и от 12 февраля 2015 года.

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

"Мы дали основные направления, которые должна содержать данная "дорожная карта" - первое: она является документом по имплементации всех "Минских соглашений"... Участники "нормандского формата" согласовали разработку и утверждение "дорожной карты" по имплементации "Минска", основанную на предложениях, внесенных Берлином и Парижем", - отметил Порошенко.

"Ни один документ сегодня подписан не был и к подписание не готовился. В "дорожную карту" войдут блок по безопасности, политический и гуманитарный блоки", - пояснил Порошенко.

Он добавил, что "еще полгода назад о "дорожной карте" никто (в РФ) даже слышать не хотел", теперь же после ее разработки и согласования документ будет подписан лидерами стран.

"Отмечено, что все составляющие вопросов безопасности "Минских соглашений" являются составной частью "дорожной карты" и планом имплементации. Речь идет в том числе о выводе иностранных войск с оккупированной территории, о беспрепятственном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, к местам отведенной техники и неконтролируемому участку украино-российской границы", - отметил президент.

"Также договорились, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ и для обеспечения подготовки к предстоящим местным выборам, когда условия безопасности дадут нам возможность их проводить. Сейчас мы сделаем попытку, чтобы ввести полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как на время избирательного процесса, так и на переходный период", - добавил Порошенко.

При этом, по его словам, российская сторона поддержала необходимость введения полицейской миссии ОБСЕ.

"Сейчас мы ждем шагов наших партнеров из Германии, которые председательствуют в ОБСЕ - что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ", - добавил Порошенко.

"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.

Он напомнил, что ключевым должно быть выведение всех иностранных вооруженных подразделений до даты проведения выборов.

Также Порошенко отметил, что никакой альтернативы "нормандскому формату" в настоящий момент не существует, и об этом шла речь во время встречи в Берлине.

Украинская правда