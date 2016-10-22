СБУ раскрыла аферу с поддельными банковскими карточками жителей "ЛНР"

Сотрудники СБУ блокировали в Киеве механизм снятия наличных с карточек жителей временно оккупированных террористами территорий Луганской области.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса отправили в Киев сообщника, который наладил изготовление дубликатов платежных карточек, сообщает пресс-центр СБУ.

В Луганске дельцы "принимали заказы" у местных жителей на снятие за определенный процент на территории подконтрольной украинской власти денег с их карточных счетов. Предприниматели регулярно платили "налоги" в учреждения т.н. "ЛНР", которые шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Необходимые персональные данные банковских карточек злоумышленники пересылали сообщнику в Киев, где он на специальном оборудовании изготовлял их дубликаты. Затем мужчина снимал наличные в банкоматах и передавал коммерческим структурам, осуществляющим незаконные операции с временно оккупированными террористами территориями. Они обеспечивали отправление денег в "главный офис" в Луганске.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника после снятия с четырех поддельных платежных карточек почти пятидесяти тысяч гривен. По информации Службы безопасности Украины, ежедневно он снимал от 100 до 200 тысяч гривен.

Во время обысков по месту жительства "финансиста" оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с большим количеством персональных данных клиентов, специальное оборудование для считывания и записи поддельных карточек, фальшивые банковские карточки, подтверждающие совершение незаконных финансовых сделок. У злоумышленника также изъято более шесть тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Украинская правда