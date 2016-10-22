Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ раскрыла аферу с поддельными банковскими карточками жителей "ЛНР"

Суббота, 22 октября 2016, 09:40

Сотрудники СБУ блокировали в Киеве механизм снятия наличных с карточек жителей временно оккупированных террористами территорий Луганской области.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса отправили в Киев сообщника, который наладил изготовление дубликатов платежных карточек, сообщает пресс-центр СБУ.

В Луганске дельцы "принимали заказы" у местных жителей на снятие за определенный процент на территории подконтрольной украинской власти денег с их карточных счетов. Предприниматели регулярно платили "налоги" в учреждения т.н. "ЛНР", которые шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Необходимые персональные данные банковских карточек злоумышленники пересылали сообщнику в Киев, где он на специальном оборудовании изготовлял их дубликаты. Затем мужчина снимал наличные в банкоматах и передавал коммерческим структурам, осуществляющим незаконные операции с временно оккупированными террористами территориями. Они обеспечивали отправление денег в "главный офис" в Луганске.

 
 
фото пресс-центра сбу

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника после снятия с четырех поддельных платежных карточек почти пятидесяти тысяч гривен. По информации Службы безопасности Украины, ежедневно он снимал от 100 до 200 тысяч гривен.

Во время обысков по месту жительства "финансиста" оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с большим количеством персональных данных клиентов, специальное оборудование для считывания и записи поддельных карточек, фальшивые банковские карточки, подтверждающие совершение незаконных финансовых сделок. У злоумышленника также изъято более шесть тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЛНРденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
СБУ
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: