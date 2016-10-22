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СБУ розкрила аферу з підробними банківськими картками мешканців "ЛНР"

Субота, 22 жовтня 2016, 09:40

Співробітники СБУ блокували у Києві механізм зняття готівки з карток мешканців тимчасово окупованих терористами територій Луганщини.

Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу відправили до Києва спільника, який налагодив виготовлення дублікатів платіжних карток, повідомляє прес-центр СБУ.

У Луганську ділки "приймали замовлення" у місцевих мешканців на зняття за певний відсоток на території підконтрольній українській владі грошей з їх карткових рахунків. Підприємці регулярно сплачували "податки" до установ т.зв. "ЛНР", які йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Необхідні персональні дані банківських карток зловмисники пересилали спільнику в Київ, де він на спеціальному обладнанні виготовляв їх дублікати. Потім чоловік знімав готівку у банкоматах та передавав комерційним структурам, що здійснюють незаконні операції з тимчасово окупованими терористами територіями. Вони забезпечували відправлення грошей до "головного офісу" в Луганську.

 
 
фото прес-центр сбу

Співробітники спецслужби затримали зловмисника після зняття з чотирьох підроблених платіжних карток майже п’ятдесят тисяч гривень. За інформацією СБ України, щодня він знімав від 100 до 200 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем проживання "фінансиста" оперативники СБУ виявили комп’ютерну техніку з великою кількістю персональних даних клієнтів, спеціальне обладнання для зчитування та запису підроблених карток, фальшиві банківські картки, які підтверджують здійснення незаконних фінансових оборудок. У зловмисника також вилучено понад шість тисяч доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУЛНРгроші
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