Луценко возразил Лещенко: Никаким домом в Киеве не владею
Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.
"Прочитал очередную фантазию депутата Лещенко на УП о том, что у меня есть "огромный дом в центре Киева", оформленный на бухгалтершу моей жены", – написал он в Facebook.
"Официально заявляю: никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют. Скрывать свое благосостояние за женщинами остается исключительной прерогативой Лещенко", – добавил Луценко.
"Электронную декларацию заполняю и сдам своевременно", – пообещал также он.
Ранее народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у действующего генпрокурора Юрия Луценко "оформлено все на бухгалтершу его жены", хотя он – "владелец огромного дома в центре города".
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