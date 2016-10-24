Луценко возразил Лещенко: Никаким домом в Киеве не владею

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Понедельник, 24 октября 2016, 10:46

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.

"Прочитал очередную фантазию депутата Лещенко на УП о том, что у меня есть "огромный дом в центре Киева", оформленный на бухгалтершу моей жены", – написал он в Facebook.

"Официально заявляю: никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют. Скрывать свое благосостояние за женщинами остается исключительной прерогативой Лещенко", – добавил Луценко.

"Электронную декларацию заполняю и сдам своевременно", – пообещал также он.

Ранее народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у действующего генпрокурора Юрия Луценко "оформлено все на бухгалтершу его жены", хотя он – "владелец огромного дома в центре города".

Темы: Луценко декларация Генпрокуратура Лещенко коррупция
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Комментарии — 4
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IP: 93.32.70.---koine24.10.2016 11:54
Луценко має всіх за дурнів, ще в далекому 2006 році, коли він був міністром МВС, було розпорядження про підписання контракту на мобільний зв'язок з фірмою його дружини (Українська правда, Корупційна спокуса Юрія Луценка від 25,07,2007). Іронія долі чи співпадіння, але тоді фірма дружини була на тому самому бухгалтеру, що і зараз будинок, тільки дивним чином продала її Ірина Луценко вже як власниця (Згідно її декларації у 2013 році як народного депутата, вона продала цю фірму за 20 млн. у 2012 році). За це як мінімум всю родину Луценків потрібно саджати. З будинком буде така сама історія, бо адмініструє його син Луцеко.
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IP: 82.145.222.---Nnikolay Yegorov24.10.2016 11:46
Как уже надоела эта ложь нашего Югика ? И в Франкфурт он не летал . И драки там в пьяном виде он не устраивал . И женка Югика- Ирина овца бесребренная никогда и нигде ничего не стибрила у государства ни одной копейки ? . Вот слушаешь этих двоих супругов и кумовьев нашего самого честного офшорника рошена Порошенко и думаешь ? Доколе вы будете держать всю Украину и украинский народ за полных идиотов и дураков ? Доколе ? Уже всеи надоели ваши Слепые Трасты . Ваши столетние тетушки и дядюшки -мамы и папы -бухгалтера и бухгалтерши на которых вы скидываете в тихую вами уворованные у нищего народа деньги как в слепой офшорный родительский траст .У Вас нуворишей хоть капля человеческой совести осталась ? Или она вся спряталась за спину ваших фейковых родителей и бухгалтеров ? ДОКОЛЕ ?
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IP: 193.243.159.---dolly24.10.2016 11:19
Ну всё по-честному. Бухгалтер это не член семьи. А откуда у бухгалтера миллионы на дом, никого не касается, можно спокойно делать морду кирпичом. Формально не врёт. Квартирный вопрос испортит кого угодно.
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IP: 213.111.84.---Юрій Михайлович24.10.2016 11:19
Формально він правий. Бухгалтерка не є членом його родини ))
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