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Луценко возразил Лещенко: Никаким домом в Киеве не владею

Понедельник, 24 октября 2016, 10:46
Луценко возразил Лещенко: Никаким домом в Киеве не владею

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.

"Прочитал очередную фантазию депутата Лещенко на УП о том, что у меня есть "огромный дом в центре Киева", оформленный на бухгалтершу моей жены", – написал он в Facebook.

"Официально заявляю: никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют. Скрывать свое благосостояние за женщинами остается исключительной прерогативой Лещенко", – добавил Луценко.

"Электронную декларацию заполняю и сдам своевременно", – пообещал также он.

Ранее народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у действующего генпрокурора Юрия Луценко "оформлено все на бухгалтершу его жены", хотя он – "владелец огромного дома в центре города".

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Темы: ЛуценкодекларацииГенпрокуратураЛещенкокоррупция
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