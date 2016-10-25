Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи

Печерский районный суд отстранил от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука.

Об этом сообщает журналист Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

"Печерский суд отстранил от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука. Под крики "Ганьба", - написала она.

Как известно, 15 октября Печерский райсуд Киева отстранил от занимаемой должности секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка.

11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Буче Анатолию Федоруку и секретарю горсовета.

21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника - мэра Ирпеня Владимира Карплюка, прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на депутата от БПП Владимира Арьева, сообщила, что мэр Ирпеня бежал за границу.

Украинская правда