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Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи

Вторник, 25 октября 2016, 18:50
Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи
patrioty.org.ua

Печерский районный суд отстранил от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука.

Об этом сообщает журналист Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

"Печерский суд отстранил от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука. Под крики "Ганьба", - написала она.

Дополнено в 18:50 Как сообщают Українські новини, Федорука отстранили на 2 месяца до 11 декабря.

Он сообщил, что намерен обжаловать это решение суда.

Как известно, 15 октября Печерский райсуд Киева отстранил от занимаемой должности секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка.

11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Буче Анатолию Федоруку и секретарю горсовета.

21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника - мэра Ирпеня Владимира Карплюка, прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на депутата от БПП Владимира Арьева, сообщила, что мэр Ирпеня бежал за границу.

Украинская правда

Темы: Киевская область
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