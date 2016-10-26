Кабмин принял новые правила вырубки лесов
Кабинет министров принял новую редакцию Санитарных правил в лесах.
Соответствующее решение принято на заседании 26 октября, информирует правительственный портал.
И.о. главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич отметила, что этот документ жестко регламентирует проведение санитарных рубок, а действие санитарных правил будет распространяться на всех лесопользователей.
"Сплошные санитарные рубки запрещаются в разных видах заповедников, заказников и национальных парках, вокруг мест гнездования редчайших, находящихся под угрозой исчезновения хищных и других птиц", – сказала она.
"Запрещается вырубка дуплистых, сухостойных, фаутных деревьев для обеспечения представителей фауны естественным укрытием", – сообщила Юшкевич.
В других категориях лесов ограниченно проведение сплошных санитарных рубок исключительно моментами крайней необходимости с обязательным восстановлением лесов на этих вырубках.
"Впервые вводится возможность контроля общественности. Планирование, обоснование и объемы санрубок будут обнародоваться на сайтах лесхозов и облуправлений", – добавила Юшкевич.
В состав специальной комиссии, которая определяет целесообразность назначения сплошной санитарной рубки, будут включать теперь представителей органов местного самоуправления.
Для выборочных санитарных рубок деревья под сруб будут нумеровать, будут составлять нумерационную ведомость с указанием породы, категории технической пригодности древесины и основания для отбора их на рубку.
Деревья с дуплами будут оставлять для обеспечения лесной фауны естественным укрытием.
Будут сохранять и отдельные поваленные сухостойные деревья, которые служат средой существования и защиты других объектов живой природы – об этом будут делать отметку в материалах отвода и лесорубном билете.
На территориях природно-заповедного фонда (кроме хвойных молодняков за пределами природных заповедников, заповедных зон и заповедных урочищ) будут оставлять неликвидную древесину объемом не менее 30 куб. м. на один гектар.
Между тем, в Украине создана интерактивная карта по вырубке деревьев, которую передадут в Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру.
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