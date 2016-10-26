РосСМИ: Боевики отложили проведение "выборов"
Среда, 26 октября 2016, 23:48
Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" отложили проведение "местных виборов", назначенных на 6 ноября.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление руководителей "ДНР"
Новую дату "выборов" в ОРДЛО обещают сообщить позже.
Как известно, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 октября украинская сторона подчеркнула, что проведение выборов на территории, которая не контролируется украинской властью, не представляется возможным.