Зампредседателя фракции БПП задекларировал храм
Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко задекларировал 1,5 миллиона гривен наличных средств.
Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте НАПК.
Еще 1 миллион 300 тысяч гривен наличности имеет его жена Ольга. В то же время в декларации указано заем у бизнесмена Владимиром Крупчака на сумму 4 216 997 под залог квартиры.
В доходах Матвиенко указано 80 048 гривен заработной платы, 219 591 гривня процентов, пенсия – 31 876 грн, 3128450 гривен – возвращение беспроцентной финансовой помощи 17 308 – социальная выплата.
Среди объектов недвижимости, указанных в декларации, – здание Храма Успения Пресвятой Богородицы в н.п. Бирловка Бершадского района Винницкой области.
Во владении Матвиенко и его родственников указано также 10 земельных участков.
Согласно декларации, в гараже нардепа есть два авто: Mercedes-Benz S 350 2008 года выпуска и Skoda Oktavia А7 2013 года, принадлежащей его жене.
Валентина Романенко, УП
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