Зампредседателя фракции БПП задекларировал храм

00
0
Пятница, 28 октября 2016, 14:17

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко задекларировал 1,5 миллиона гривен наличных средств.

Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте НАПК.

Еще 1 миллион 300 тысяч гривен наличности имеет его жена Ольга. В то же время в декларации указано заем у бизнесмена Владимиром Крупчака на сумму 4 216 997 под залог квартиры.

В доходах Матвиенко указано 80 048 гривен заработной платы, 219 591 гривня процентов, пенсия – 31 876 грн, 3128450 гривен – возвращение беспроцентной финансовой помощи 17 308 – социальная выплата.

Среди объектов недвижимости, указанных в декларации, – здание Храма Успения Пресвятой Богородицы в н.п. Бирловка Бершадского района Винницкой области.

Во владении Матвиенко и его родственников указано также 10 земельных участков.

Согласно декларации, в гараже нардепа есть два авто: Mercedes-Benz S 350 2008 года выпуска и Skoda Oktavia А7 2013 года, принадлежащей его жене.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларация БПП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Гонтаревой в декларации ничего, кроме зарплаты и процентов 28 октября 2016, 14:08
Деканоидзе задекларировала три квартиры в Грузии, купленные в кредит 28 октября 2016, 13:56
У Нищука есть наличка в валюте, но недвижимостью он не владеет 28 октября 2016, 13:33
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen вывела в Украину 72 млн дивидендов от Липецких активов
Первой в суд пойдет дело о госизмене Януковича – Луценко
Франция и Бельгия заблокировали прогресс в одобрении украинского безвиза
Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине
Все новости
Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян