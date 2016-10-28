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Зампредседателя фракции БПП задекларировал храм

Пятница, 28 октября 2016, 14:17

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко задекларировал 1,5 миллиона гривен наличных средств.

Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте НАПК.

Еще 1 миллион 300 тысяч гривен наличности имеет его жена Ольга. В то же время в декларации указано заем у бизнесмена Владимиром Крупчака на сумму 4 216 997 под залог квартиры.

В доходах Матвиенко указано 80 048 гривен заработной платы, 219 591 гривня процентов, пенсия – 31 876 грн, 3128450 гривен – возвращение беспроцентной финансовой помощи 17 308 – социальная выплата.

Среди объектов недвижимости, указанных в декларации, – здание Храма Успения Пресвятой Богородицы в н.п. Бирловка Бершадского района Винницкой области.

В декларации у Матвиенко и его родственников указано также 10 земельных участков.

Согласно декларации, в гараже нардепа есть два авто: Mercedes-Benz S 350 2008 года выпуска и Skoda Oktavia А7 2013 года, принадлежащей его жене.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларацииБПП
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