Мельничук впишет другую сумму вместо триллиона в декларации
Экс-комбат "Айдара" и народный депутат от фракции "Воля народа" Сергей Мельничук, который задекларировал 1 триллион гривен, заявил, что таким образом хотел привлечь внимание к коррупции в Украине.
Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина.
"Я эту сумму спланировано показал. Хотел привлечь внимание мирового сообщества, что декларации легализуют коррупционные деньги. Это те же оффшоры выходят", - заявил Мельничук.
По его словам, электронные декларации дают возможность легализовать "награбленное у народа за 25 лет".
Мельничук заявляет, что в последний вечер хотел изменить цифры в декларации, однако не смог это сделать по техническим причинам.
"Система мне не дала этого сделать. Я исправлю, чтобы не было уголовной ответственности. Есть семь дней на изменение данных, я это сделаю", - сказал он.
В обновленной декларации он укажет о наличии в 2015 году у него 10 миллионов гривен.
"Это были не личные средства, а помощь", - добавил Сергей Мельничук. Он утверждает, что уже потратил их на помощь бойцам АТО и их семьям.
Как известно, за неправильные данные в электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность - два года заключения.
Ранее в комментарии журналистам Мельничук заявлял, что намерен задекларировать триллион гривен, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.
"Я это задекларирую, чтобы показать, что любой гражданин Украины, а не только олигарх может задекларировать наличность, у него сохранялась, и за это потом не будет нести ответственность", - заявил тогда Мельничук.
Мельничук находится под следствием по обвинению в завладении чужим имуществом во время событий в зоне АТО. Он отрицает эти обвинения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
С чем всех вас "служителей народа" и поздравляю
Можно дальше "служить" и больше не беспокоиться кде и как прятать "честно нажитое "
Все бабло отмыли абсолютно безвозмездно
УРА. УРА.УРА
СЛУЖИМ НА БЛАГО НАРОДА
і от таке тупориле бидло сидить в депутатах та придумує закони для нормальних українців..