Правоохранители разберутся с дракой нардепов Мельничука и Линько

1091 просмотр
Четверг, 19 апреля 2018, 12:31

Киевская прокуратура №9 начала уголовное производство по факту инцидента, который произошел между депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько на телеканале.

Как сообщает прокуратура Киева, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование поручено следователям следственного отдела Соломенского управления столичной полиции, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура.

Вечером 18 апреля народный депутат Сергей Мельничук ударил бывшего соратника Дмитрия Линько ("Радикальная партия") на телеканале Newsone после эфира программы "Украинский формат".

Причиной стали взаимные обвинения в продажности парламентариев во время эфира.

Алена Рощенко, УП
Темы: Мельничук Верховная Рада скандал прокуратура
powered by lun.ua
По теме
Депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира 19 апреля 2018, 08:48
Стрельба охранника нардепа Мельничука: открыто 2 уголовных производства 16 августа 2017, 15:42
У Мельничука рассказали детали инцидента со стрельбой в Киеве 16 августа 2017, 15:20
Все новости
Главные новости
С крыши нового ТРЦ в Киеве сдуло фрагмент крыши: ранена женщина
В АП назвали фейком "пленки Онищенко"
Украина – оккупантам: Чтобы отобрать Тузлу, нужен референдум
Сорвалась крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов
Все новости
скандал

Как в Финляндии выращивают животных на мех

Видео

Что рассказывает "Похищенная принцесса" об украинской анимации