Правоохранители разберутся с дракой нардепов Мельничука и Линько

Киевская прокуратура №9 начала уголовное производство по факту инцидента, который произошел между депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько на телеканале.

Как сообщает прокуратура Киева, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование поручено следователям следственного отдела Соломенского управления столичной полиции, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура.

Вечером 18 апреля народный депутат Сергей Мельничук ударил бывшего соратника Дмитрия Линько ("Радикальная партия") на телеканале Newsone после эфира программы "Украинский формат".

Причиной стали взаимные обвинения в продажности парламентариев во время эфира.