Мельничук объяснил драку с Линько и рассказал, что оставил показания

Внефракционный депутат Сергей Мельничук объяснил, что ударил депутата от "Радикальной партии" Дмитрия Линько после эфира на канале Newsone за оскорбление.

"Он меня в очередной раз обозвал – так что, мне надо было терпеть это?", – заявил он журналистам в кулуарах парламента.



"Они здесь привыкли стайкой ходить, друг другу прикрывать одно место, а там пусть выстоит мужик против мужика – если он мужчина. За каждое свое слово нужно отвечать", – считает Мельничук.



Заявление Александра Онищенко о том, что президент Петр Порошенко дал миллион, чтобы Мельничука исключили из фракции, но не лишили мандата, он прокомментировал так:



"Онищенко говорил, что передал деньги, – так надо спрашивать у Онищенко. А то, что были гонения против меня – это 100% -но".

"Все началось с того, что я сначала не проголосовал за Яценюка. Началось после того, как я блокировал Министерство обороны, когда шины жгли. За то, что я пошел против системы, они меня хотели полностью исключить из парламента", – сказал Мельничук.



"Тогда военную часть "Айдара", которую я возглавлял, ликвидировали, чтобы я не вернулся на свой пост. Это был комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы меня убрать из Рады и чтобы я не вернулся в батальон, чтобы мы с ребятами не выбросили их отсюда", – добавил он.



Депутат сказал, что еще 5 бойцов "Айдара" были тогда в СИЗО по его уголовному делу.



"Условием того, чтобы их выпустили, было чтобы я перестал участвовать в акциях, направленных против президента, против системы, и чтобы зачистил полностью Facebook. Мне где-то 4 раза перезванивали и говорили, где я еще не почистил. Фактически все, что было за 3 года против власти, мне пришлось зачистить", – рассказал Мельничук



Он считает, что нужно проверить, действительно ли Онищенко привозил средства и передавал их Олегу Ляшко. Сам Мельничук готов сотрудничать со следствием.



"Я свои показания еще оставил в Европе, нотариально заверенные, на случай моей смерти – на всякий случай, потому что на меня было уже 8 покушений", – заявил депутат.



В свою очередь, "радикал" Игорь Мосийчук заявил: "Онищенко врет. Почему он не говорит, как он купил у Юлии Тимошенко за 5 миллионов долларов должность министра экологии для своего партнера Шевченко?".



По утверждению Мосийчука, Онищенко вступил в сговор с Мельничуком и сделал "информационную диверсию" на канале Newsone



"Пусть факты покажут!.. Если он (Онищенко) хочет шантажировать политические силы, используя свою шестерку Мельничука, который давно должен сидеть в тюрьме, но Порошенко его покрывает, то извините – это тогда политика, а не криминал", – сказал он.



Мосийчук считает, что был расчет на то, что фракция "Радикальной партии" 19 апреля перед выступлением президента побьет Мельничука в отместку за Линько.



Он назвал Мельничука провокатором.



"Вы говорите о "пленках Онищенко" - так есть "пленки Мосийчука"! В харьковском СИЗО заключенные "айдаровцы", к которым прибыл прокурор военной прокуратуры вместе с Мельничуком, сделали запись. У меня есть час записей. Я их передам генеральному прокурору – публично передам в этом зале", – заявил "радикал".



"На этих записях Мельничук говорит своим бывшим подчиненным: если вы дадите показания на "Батю" – Лихолита, – то мне отдадут вас на поруки", – добавил он.