Адвокат Фейгин прорвался к Сущенко

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Вторник, 4 октября 2016, 18:05
TWITTER МАРКА ФЕЙГИНА

Адвокату Марку Фейгин наконец удалось попасть к украинскому журналисту Роману Сущенко, которого спецслужбы РФ задержали в Москве и обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины.

Об этом у себя в Twitter сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Я вышел от Романа Сущенко в Лефортово. Всего 15 минут", - написал адвокат.

Он отметил, что успел ознакомиться с постановлением о возбуждении дела. Фейгин назвал ее "фуфелом".

Сущенко отвергает обвинения в шпионаже, рассказал Фейгин.

Как известно, Фейгин с воскресенья не мог попасть к Роману Сущенко.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 195.5.60.---ruffler04.10.2016 19:36
З Савченко не вийшло. Тепер ще одного мученика розкручують!
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IP: 195.138.81.---Kotia04.10.2016 19:25
Якого хріна він шукав у цій іпучій педерації ???????????
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