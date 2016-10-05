Украина будет говорить о Сущенко на сессии ПАСЕ

Комитет свободы слова ВР обратился к международным организациям, МИДам и журналистам сделать все возможное для освобождения украинца Романа Сущенко и не дать забыть это дело. В тоже время об этом деле будут говорить в ПАСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Светлана Остапа, которая находится на заседании комитета.

"Юрий Стець отметил, что Роман является спецкорреспондентом Укринформа, не является сотрудником украинских спецслужб или МО. Представитель МИД сказал, что консула к Роману до сих пор не пустили, консул и адвокат Романа постоянно добиваются доступа к нему. Подтвердил, что инкриминируют шпионаж, но доказательств так и не предоставили", - рассказала она.

В то же время председатель Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в комментарии изданию "Укринформ" сообщил, что вопрос Сущенко будет поднят во время сессии ПАСЕ.

"Конечно, мы будем поднимать этот вопрос во время наших диалогов с другими делегациями, и когда будет "украинский день" в среду, 12 октября, мы тоже об этом говорить", - сказал он.

Как известно, в среду Верховная Рада приняла заявление о незаконном лишении российскими властями свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда