Депутаты БПП перессорились из-за визовый режим с Россией

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Четверг, 6 октября 2016, 12:03

Фракция БПП официально не принимала решение относительно голосования за введение визового режима с Россией.

Об этом УП сообщили несколько источников во фракции.

По их словам, никакого голосования по этому поводу не состоялось из-за недостаточного количества депутатов на заседании.

"Встал Грынив, сказал, что он говорил с Климкиным, который ему сказал, что визовый режим с Россией навредит Украине. Поэтому он придерживается позиции правительства", – сказал один из собеседников.

Часть присутствующих возмутилась словам Грынива.

"После этого начался небольшой бардак. Больше всего кричала Ирина Луценко", – добавил собеседник.

В свою очередь Грынив отметил, что попросит председателя Верховной Рады Андрея Парубия отложить пока это голосование.

Другой собеседник отметил, что единой позиции у фракции относительно визового режима с Россией пока нет.

На вопрос, почему Алексей Гончаренко заявил о неподдержке БПП визового режима, нардеп сказал: "Это лишь его личная позиция".

Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.

Рада намерена рассмотреть введение визового режима с Россией в четверг.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: визы БПП Росcия
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IP: 46.201.3.---nestor198006.10.2016 12:33
Дуже дорого коштує Народу України всіх національностей продажність депутатів ВР по їх настирному лобіюванню російських інтересів російського бізнесу і зрощення капіталу російських банків в Україні. Як це можна правильно зрозуміти під час війни і окупації РФ в Криму і Донбас?
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів -терористів Кремля.
Ось переможемо, визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила, тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР цього не хочуть бачити.
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