Депутаты БПП перессорились из-за визовый режим с Россией
Фракция БПП официально не принимала решение относительно голосования за введение визового режима с Россией.
Об этом УП сообщили несколько источников во фракции.
По их словам, никакого голосования по этому поводу не состоялось из-за недостаточного количества депутатов на заседании.
"Встал Грынив, сказал, что он говорил с Климкиным, который ему сказал, что визовый режим с Россией навредит Украине. Поэтому он придерживается позиции правительства", – сказал один из собеседников.
Часть присутствующих возмутилась словам Грынива.
"После этого начался небольшой бардак. Больше всего кричала Ирина Луценко", – добавил собеседник.
В свою очередь Грынив отметил, что попросит председателя Верховной Рады Андрея Парубия отложить пока это голосование.
Другой собеседник отметил, что единой позиции у фракции относительно визового режима с Россией пока нет.
На вопрос, почему Алексей Гончаренко заявил о неподдержке БПП визового режима, нардеп сказал: "Это лишь его личная позиция".
Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.
Рада намерена рассмотреть введение визового режима с Россией в четверг.
Роман Кравец, Олег Шанковский, УП
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів -терористів Кремля.
Ось переможемо, визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила, тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР цього не хочуть бачити.