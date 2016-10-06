Российский консул проигнорировал вызов в МИД Украины по делу Сущенко

Консул России в Украине не явился в Министерство иностранных дел Украины на вызов для объяснений по делу задержанного в РФ украинского журналаста Романа Сущенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Российский консул на вызов в МИД не явился. Надеемся, указания ему не заставят себя ждать, и он завтра объяснит недопуск украинского консула #FreeSushchenko", - написала она в Twitter.

Ранее МИД вызвал консула РФ в Украине для предоставления объяснений из-за недопуска украинских дипломатов к журналисту Роману Сущенко.

Как известно, Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.