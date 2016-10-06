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МИД вызывает консула РФ через Сущенко

Четверг, 6 октября 2016, 11:25
МИД вызывает консула РФ через Сущенко

МИД вызывает консула РФ в Украине для предоставления объяснений из-за недопуска украинских дипломатов в журналиста Романа Сущенко.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Сегодня МИД вызывает консула России в Украину для дачи объяснений, почему РФ в нарушение норм международного права не дает доступ нашему консулу к Роману Сущенко", - сообщила Беца.

Она добавила, что накануне в среду повторно была направлена в МИД России нота с требованием немедленно предоставить доступ консула к Сущенко, который содержится в "Лефортово".

"Мы принимаем все меры и по линии посольства, и по линии консульства, обратились и к уполномоченному по правам человека в РФ", - сказала Беца.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СущенкоРосcия
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