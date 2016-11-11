Саакашвили обещает "посадить" Коломойского
Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обещает "посадить" олигарха Игоря Коломойского, когда "придет к власти".
Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.
Саакашвили заявил, что Коломойский "получил задание от власти атаковать его" и на телеканале "1+1" в четверг вышел очерняющий его материал.
"Коломойский будет сидеть и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, такого как он я достану и из Швейцарии и из Малайзии", – отметил экс-губернатор.
"Когда мы придем к власти мы защитим этих вкладчиков. Этот конкретный банк (Приватбанк - ред.), я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости закона – сядет в тюрьму, когда мы будем у власти", – заявил Саакашвили.
Ранее на брифинге бывший председатель Одесской ОГА заявил, что создает новую политическую силу, куда возьмет новые лица, и будет добиваться досрочных выборов в парламент.
В то же время Саакашвили не может баллотироваться в Верховную Раду, поскольку непрерывно проживал в Украине менее 5 лет.
7 ноября Саакашвили заявил о том, что оставляет пост главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве.
9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Также он уволил Саакашвили с должности своего внештатного советника.
Валентина Романенко, УП
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Дело не в Коломойском и не в Порошенко-Липецком.
Дело в отстранении от власти всех до одного олигархов - тех, кто нажил сотни миллионов и миллиарды на использовании власти или близости к власти.
Дело в невозможности повторения подобной преступной наживы.
Дело в отстранении олигархов от всех видов власти, включая телевизионную.
Дело в объединении всех демократических сил – см. комментарий
14:37.
Больше объединения демократов!
После решения главной задачи, об отстранении от власти олигархов, на действительно демократических выборах, народ выделит наиболее достойных своих представителей в действительно демократическую, действительно народную власть.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
чоловіче, ви троха того, хворий
яка боротьба з олігархами, коли за гроші олігархів ця людина збудувала так званий центр адмінпослуг в одесі??
вивчайте питання, шоби так не бздіти в калюжу дурними словами
він уже тепер визнаний політичний клоун
можна замовляти на свята, корпоративи, телефон на сторінці фейсбук
Олигархи, должны быть отстранены от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"