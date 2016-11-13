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В Misanthropic Division опровергли задержание своих членов в "ДНР"

Воскресенье, 13 ноября 2016, 11:29

В незарегистрированной организации Misanthropic Division опровергают сообщения боевиков "ДНР" о задержании шести своих членов в деле об убийстве Арсена Павлова ("Моторолы").

"Если честно, впервые об этом слышу. Членов нашей организации не задерживали. Скорее всего, это какая-то провокация", - сообщил "Громадському радио" член организации с позывным "Берлин", который попросил не оглашать его имя.

Представитель организации также утверждает, что члены Misanthropic Division не находятся на неподконтрольных территориях.

Отвергает "Берлин" и причастность организации к убийству "Моторолы". А видеоролик, где якобы члены Misanthropic Division взяли на себя ответственность за убийство боевика, называет фальшивым и провокационным.

Как рассказал член Misanthropic Division, его организация установила личность одного из мужчин, который снимался в ролике - им оказался боец одного из батальонов МВД.

"На момент, когда мы нашли его контакты и связались с ним, к нему приходили из СБУ. По вопросам этого провокационного видео. Он является служащим одного из батальонов МВД – батальона "Чернигов". И к нему приходили из СБУ. Полностью всей истории, как и что происходило, я вам не скажу", - прокомментировал "Берлин".

Как сообщалолсь, в террористической организации "ДНР" в субботу заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division", представители которой ранее взяли на себя ответственность за убийство боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

Темы: ДНР
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