В 9 областях обесточены 430 населенных пунктов

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 15:00

В результате непогоды и срабатывания систем защиты линий электропередач в 9 областях Украины обесточены 430 населенных пунктов.

Об этом 13 ноября сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

"Хмельницкая - 76, Тернопольская - 82, Ивано-Франковская - 37, Житомирская - 16, Винницкая - 23, Волынская - 10, Закарпатская - 13, Львовская - 90, Черновицкая - 83. К восстановлению энергоснабжения привлечены 192 бригады и 901 работник облэнерго" , - сообщил Зубко.

Как известно, ранее вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко приказал главам ОГА в период непогоды находиться на территории подконтрольных областей.

13 ноября в результате непогоды спасатели оказывают помощь водителям и проводят аварийные работы в нескольких областях Украины.

На Прикарпатье решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за непогоды приостанавливают учебный процесс.

С 13 ноября в нескольких областях Украины (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая) объявлено штормовое предупреждение, связанное с сильным ветром, налипание мокрого снега и понижением температуры, которое может привести к осложнения функционирования систем жизнеобеспечения.

С 6:00 14 ноября въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет закрыт.

Украинская правда

Темы: энергетика погода
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IP: 93.75.36.---formalin13.11.2016 15:22
А якби замість повітряних ліній на найбільш проблемних ділянках були прокладені кабельні - у наступних роках цього б не повторювалось
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