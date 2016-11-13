В 9 областях обесточены 430 населенных пунктов

В результате непогоды и срабатывания систем защиты линий электропередач в 9 областях Украины обесточены 430 населенных пунктов.

Об этом 13 ноября сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

"Хмельницкая - 76, Тернопольская - 82, Ивано-Франковская - 37, Житомирская - 16, Винницкая - 23, Волынская - 10, Закарпатская - 13, Львовская - 90, Черновицкая - 83. К восстановлению энергоснабжения привлечены 192 бригады и 901 работник облэнерго" , - сообщил Зубко.

Как известно, ранее вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко приказал главам ОГА в период непогоды находиться на территории подконтрольных областей.

13 ноября в результате непогоды спасатели оказывают помощь водителям и проводят аварийные работы в нескольких областях Украины.

На Прикарпатье решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за непогоды приостанавливают учебный процесс.

С 13 ноября в нескольких областях Украины (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая) объявлено штормовое предупреждение, связанное с сильным ветром, налипание мокрого снега и понижением температуры, которое может привести к осложнения функционирования систем жизнеобеспечения.

С 6:00 14 ноября въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет закрыт.

Украинская правда