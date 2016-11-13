У 9 областях знеструмлено 430 населених пунктів

Внаслідок негоди та через спрацювання систем захисту ліній електропередач у 9 областях України знеструмлено 430 населених пунктів.

До відновлення енергопостачання у 9 областях України залучено 192 бригади обленерго.

Про це 13 листопада повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

"Хмельницька - 76, Тернопільська - 82, Івано-Франківська - 37, Житомирська - 16, Вінницька - 23, Волинська - 10, Закарпатська - 13, Львівська - 90, Чернівецька - 83. До відновлення енергопостачання залучено 192 бригади та 901 працівник обленерго", - повідомив Зубко.

Як відомо, раніше віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко наказав головам ОДА впродовж негоди перебувати на території підконтрольних областей.

13 листопада внаслідок негоди рятувальники надають допомогу водіям та проводять аварійні роботи у кількох областях України.

На Прикарпатті рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через негоду призупиняють навчальний процес.

З 13 листопада у декількох областях України (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) оголошено штормове попередження, пов’язане із сильним вітром, налипанням мокрого снігу та зниженням температури, яке може призвести до ускладнення функціонування систем життєзабезпечення.

З 6:00 14 листопада в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде закрито.

Українська правда