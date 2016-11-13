В Донецкой области боевику "Оплота" дали 3 года

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 20:27

Апелляционный суд Донецкой области приговорил к трем годам лишения свободы бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот" террористической организации "ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что боевик по кличке "Джо" находился в рядах террористов с ноября 2014 года по февраль 2015 года.

В составе своего незаконного подразделения он патрулировал улицы Донецка, охранял военные состав и технику террористов, в том числе батареи "Град". Непосредственного участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции человек не принимал.

В конце февраля 2015 года боевик покинул незаконное вооруженное формирование и вернулся в родное Димитрово Донецкой области, где был задержан оперативниками СБ Украины.

По материалам досудебного следствия СБУ, суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: "ДНР" СБУ Донбасс
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IP: 178.150.152.---TKorolkov13.11.2016 21:17
А что это изменнику Родины дали минимум - 3 года, когда статья предусматривает от 3 до 8 лет ?
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