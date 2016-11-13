В Донецкой области боевику "Оплота" дали 3 года
Апелляционный суд Донецкой области приговорил к трем годам лишения свободы бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот" террористической организации "ДНР".
Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что боевик по кличке "Джо" находился в рядах террористов с ноября 2014 года по февраль 2015 года.
В составе своего незаконного подразделения он патрулировал улицы Донецка, охранял военные состав и технику террористов, в том числе батареи "Град". Непосредственного участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции человек не принимал.
В конце февраля 2015 года боевик покинул незаконное вооруженное формирование и вернулся в родное Димитрово Донецкой области, где был задержан оперативниками СБ Украины.
По материалам досудебного следствия СБУ, суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда