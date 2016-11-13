На Донеччині бойовику "Оплоту" дали 3 роки

Апеляційний суд Донецької області засудив до трьох років позбавлення волі колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот" терористичної організації "ДНР".

Як повідомляє прес-служба СБУ, співробітники спецслужби встановили, що бойовик на прізвисько "Джо" перебував у лавах терористів з листопада 2014 по лютий 2015 року.

У складі свого незаконного підрозділу він патрулював вулиці Донецька, охороняв військові склад та техніку терористів, у тому числі батареї "Град". Безпосередньої участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції чоловік не брав.

Наприкінці лютого 2015 року бойовик покинув незаконне збройне формування та повернувся до рідного Димитрова на Донеччині, де був затриманий оперативниками СБ України.

За матеріалами досудового слідства СБУ, суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Українська правда