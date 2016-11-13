Климкин о "безвизе" до конца ноября: Шансы есть

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 22:26

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возможности получить решение о либерализации визового режима Украины с ЕС до саммита 24 ноября.

Об этом Климкин заявил вечером 13 ноября в эфире телеканала "1+1".

"Все прекрасно понимают, что должен быть механизм реагирования на миграционные риски не только в отношении Украины, но и в отношении любой страны. Считаю, что в принципе до конца года и в Европейский парламента и у стран-членов есть шанс найти компромисс .. . Вопрос в том, когда страны Европарламента смогут достичь компромисса, если они смогут это сделать на следующей неделе, то у нас, конечно, такой шанс есть", - отметил глава МИД.

Также Климкин отметил, что на прошлой неделе в Европарламенте проходили дискуссии относительно процедуры прекращения действия соглашения о "безвизовом режиме" с третьими странами, однако договоренностей пока достигнуто не было. 

Интерфакс-Украина

Темы: Климкин визы ЕС
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Комментарии — 4
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IP: 194.44.83.---Switlana14.11.2016 00:28
Якщо душа проситься в рай, а гріхи не пускають? Напевно гріхів багато.
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IP: 176.122.126.---Andrey Kononenko13.11.2016 23:18
Що ж це діється в Україні? Голова незнає, що робить права рука!? Навіщо вводити в оману український народ? Розуміємо безумовно, що хочеться показати хоч якесь досягнення, але всі знають, що нам українцям все ж є чим пишатися бо у нас самі богаті депутати, міністри та президенти! Та й навіщо нам той безвіз, коли у 90% населення грошей хвате хіба, що доїхати до нашого кордону.
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IP: 77.65.91.---Yuriy Shchyeglovitov13.11.2016 23:00
Да и нах он нужен уже?
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IP: 77.65.91.---Yuriy Shchyeglovitov13.11.2016 22:58
Зачем врать,не надоело?
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