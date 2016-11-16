Во Львовском горсовете ГПУ выявила факт продажи 23 га земли по заниженной цене

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Среда, 16 ноября 2016, 01:29

Во Львовском горсовете ГПУ изъяла документы, из которых видно, что по решению мэра Львова Андрея Садового был продан земельный участок по заниженной цене.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

"Из изъятых докуметов видно, что в сентябре 2015 года Львовским городским советом одному из субъектов хозяйствования был предоставлен в аренду земельный участок площадью 23 га, нормативно-денежная оценка которого составила 140 млн грн. Уже через 3 месяца (в декабре того же года ) землю под личную роспись председателя горсовета продали по цене 52 млн грн, что на 88 млн грн меньше ее оценки", - написал Луценко.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обыски вроде тех, что произошли в горсовете во вторник являются одной из причин, почему в Украину не приходят инвесторы.

На аргументы Садового Луценко ответил, что для того чтобы привлечь инвестора и законно поощрить его меньшей ценой на землю, надо было вынести на рассмотрение горсовета предложение снизить цену.

"Ведь именно горсовет, а не Садовый может изменить свое же решение от 25 декабря 2014 г. о базовом среднем цену метра квадратного земли в городе величиной 423 грн.", - написал он.

Ранее в ГПУ объяснили, что обыски прошли из-за того, что служащих Львовского городского совета подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Темы: Луценко Генпрокуратура Львов Садовый
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