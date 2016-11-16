ГПУ подготовила новое подозрении Януковичу

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Среда, 16 ноября 2016, 15:38

Генеральная прокуратура подготовила экс-президенту Украины подозрение относительно давления на митрополита Владимира.

Об этом во время заседания регламентного комитета сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что ГПУ с мая 2014 года зарегистрировала производство по делу о лишении свободы гражданина Драбинко.

Дело несколько раз возвращалось в суд в прокуратуру и обратно. "Это дело умышленно сжато до эпизода, чтобы вывести из-под подозрения основных виновников", - подчеркнул Луценко.

"Сегодня управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ подготовило к вручению подозрение экс-президенту Украины Виктору Януковичу относительно совершения этого преступления", - сказал Луценко.

По словам Луценко, Янукович действовал в собственных интересах, "чтобы создать условия для узурпации власти, в том числе путем назначения на высшие церковные должности лояльных к нему людей".

Он пояснил, что проводится расследование превышения служебных полномочий при незаконном лишении свободы помощника митрополита Владимира Александра Драбинко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности Вадима Новинского.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Генпрокуратура обвиняет Новинского по трем статьям, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович Новинский
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Комментарии — 2
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IP: 217.77.221.---coldfusion16.11.2016 15:52
Еще один яркий пример профанации своей деятельности. Других дел у ГПУ, конечно нет. Нет ни судей взяточников, ни прокуроров в особняках с миллионными счетами в банках,....Все остальное у нас просто отлично.
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IP: 217.77.221.---coldfusion16.11.2016 15:50
Да вы можете его хоть повесить заочно. А что толку ?
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