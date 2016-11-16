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ГПУ підготувала нову підозру Януковичу

Середа, 16 листопада 2016, 14:38

Генеральна прокуратура підготувала екс-президенту України Віктору Януковичу підозру щодо тиску на митрополита Володимира.

Про це під час засідання регламентного комітету повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Він зазначив, що ГПУ з травня 2014 року зареєструвала провадження у справі щодо позбавлення волі громадянина Драбинка.

Справа кілька разів поверталась до суду в прокуратуру і назад. "Ця справа умисно стиснута до епізоду, щоб вивести з-під підозри основних винуватців", - наголосив Луценко.

"Сьогодні управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ підготувало до вручення підозра екс-президенту України Віктору Януковичу щодо скоєння цього злочину", - сказав Луценко.

За словами Луценка, Янукович "діяв у власних інтересах, щоб створити умови для узурпації влади, в тому числі призначення на вищі церковні посади лояльних до нього людей".

Він пояснив, що здійснюється розслідування перевищення службових повноважень при незаконному позбавлення волі помічника митрополита Владимира Олександра Драбинка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Генпрокуратура звинувачує Новинського за трьома статтями, йому загрожує 5 років тюрми.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичНовинський
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