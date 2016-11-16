Новинский пока с неприкосновенностью: заседание перенесли

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Среда, 16 ноября 2016, 19:06

Регламентный комитет Верховной Рады отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Комитет единогласно поддержал предложение рассмотреть указанный вопрос на следующем заседании.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

"Они не хотят принимать решения по существу так же, как это было в деле Клюева, и придумывают причины, как перевести эту проблему на другой орган, чтобы самому не принимать решение", - сказал он.

"Я их спрашиваю - да или нет. Они говорят, дайте нам еще материалы, точно зная, что закон запрещает нам давать им эти материалы. Они боятся говорить да, они боятся говорить нет, пока не сделают так, чтобы спихнуть эту проблему на меня, подталкивая меня, либо ты нарушаешь КПК,  либо не получишь ответа", - сказал Луценко.

Фото: Роман Романюк
Фото: Роман Романюк

Как известно, Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы митрополита Александра Драбинко, который был помощником Владимира.

Во время заседания регламентного комитета Новинский попросил допросить Януковича в этом деле.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Украинская правда

Темы: Новинский
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