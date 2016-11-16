Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинский просит допросить Януковича

Среда, 16 ноября 2016, 14:35
Новинский просит допросить Януковича

Народный депутат от Опоблока Вадим Новинский заявляет, что в представлении ГПУ не содержатся объективные доказательства и просит комитет Рады истребовать у прокуратуры показания экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в его объяснении к представлению ГПУ в ВР о привлечении Новинского к ответственности.

Новинский указывает, что представление Луценко не содержит объективных доказательств, фактов и "вывод инициатора представления о моем соучастии в совершении преступления (даже если считать, что преступление действительно было совершено) прямо противоречит сведениям, изложенным в представлении".

По содержанию представление ГПУ, Новинский указывает, что в конце августа 2013 настоятель УПЦ (МП) митрополит Владимир (Сабодан) сам попросил его помочь владыке Александру Драбинко, "который был причастен к похищению настоятельницы Свято-Покровского женского монастыря Калисфении и ее помощницы".

О совместной встречи Новинского с Януковичем, митрополитом Владимиром и Драбинко, он отмечает, что она состоялась по инициативе Владимира.

Новинский подтвердил, что "присутствовал в начале сентября 2013г. В помещении Администрации президента Украины, куда был приглашен на встречу с Януковичем В.Ф.".

Однако он указал, что присутствовал лишь в последние минуты разговора Януковича с митрополитом, "когда Янукович пообещал Блаженнейшему Владимиру приехать вечером в его резиденцию в Феофании для встречи, на которой будет присутствовать и сам Драбинко А.Н. "Чтобы посмотреть в глаза Александру".

На вечерней встрече в кабинете митрополита, по словам Новинского, Драбинко попросил Януковича помочь ему в "деле монахинь". После этого Янукович ответил, чтобы Драбинко обращался за помощью к Новинскому.

По его словам, на этих встречах "вопросы о порядке предоставления разрешения на перемещение Драбинко А.Н., любых условиях, которые тем или иным образом касались отстранения Блаженнейшего Владимира с должности предстоятеля Украинской Православной Церкви, назначение на эту должность других лиц, не только не обсуждались, но даже не поднимались".

Учитывая это, Новинский в объяснениях просит комитет ВР истребовать у ГПУ свидетельство Януковича (если они есть) относительно этой встречи.

В противном случае, по словам Новинского, показание только Драбинко он будет считать "оговором и заведомо ложным сообщением о совершении преступления".

Далее Новинский указывает, что несколько раз "в законном порядке" обращался к начальнику киевской милиции Валерию Коряку, чтобы тот предоставил "охрану Драбинко, как участнику уголовного судопроизводства".

Также в пояснениях Новинский указывает, что Генпрокуратура преждевременно обратилась с представлением на него.

"Отсутствие сведений о результате рассмотрения судом обвинительного акта в отношении сотрудников "Грифона" и о привлечении к уголовной ответственности других членов "преступной" группы, для которых я якобы был пособником, свидетельствует о необоснованности и преждевременности обращения с представлением о привлечении меня к уголовной ответственности", - говорится в пояснениях.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Как известно, по состоянию на 15:30 на регламентном комитете началось заседание, где рассматривается представление ГПУ на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НовинскийцерковьГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
Все новости...
Реклама: