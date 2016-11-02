Кабмин разрешил уволить Аласанию

Кабинет министров на заседании в среду дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураба Аласанию.

Об этом "Украинской правде" заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Он также отметил, что Аласания пока не уволен, поскольку Кабмин не имеет таких полномочий, а решение может принимать только комитет.

"Это было не увольнение. Вчера Зураб подал заявление об увольнении по собственному желанию, по процедуре мы должны согласовать его с Кабмином", – пояснил он.

По словам Наливайко, когда это решение Кабмина поступит в Госкомтелерадио, оно будет рассмотрено вместе с заявлением Аласании и будет принято решение об увольнении.

Он добавил, что не поддержать это решение комитет не может, поскольку сам Аласания настаивает на своем увольнении. В то же время комитет согласует с Аласанией срок, который тот еще должен будет отработать.

По словам Наливайко, Аласания просил уволить его с 1 ноября, однако это невозможно.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян, министр внутренних дел Арсен Аваков и спорта Игорь Жданов воздержались от голосования за это решение.

Комментируя слухи о возможном назначении на эту должность депутата от БПП Вадима Денисенко, Наливайко сказал, что впервые об этом слышит. По данным "Украинской правды", Денисенко ранее рассматривался как преемник Аласании, однако в среду утром от его кандидатуры отказались.

По его словам, одной из вероятных кандидатур на должность главы НТКУ является его нынешний первый заместитель Александр Харебин, однако пока его позиция по этому поводу неизвестна, поскольку он находится в отпуске в Дубае.

Наливайко добавил, что именно Харебин занимается подготовкой к проведению Евровидения в Киеве в следующем году.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласаниянаписал заявление об увольнениипо собственному желанию с должности главы НТКУ.

В комментарии"Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не позволит провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Журналисты, медиа-эксперты и народные депутаты обратились к президенту, Кабмину и Верховной Раде с требованием не срывать реформу Общественного вещания.

В то же время, по мнению председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, возможная отставка Аласаниине повлияет на сроки создания Общественного вещания.

Ранее Наливайко прогнозировал, что Общественное вещание в Украине начнет свою работу с 1 января 2017 года.

Олег Шанковский, УП