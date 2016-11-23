Аваков объявил победителя конкурса на госсекретаря МВД

10210 просмотров
2
Среда, 23 ноября 2016, 13:16

Государственным секретарем Министерства внутренних дел по результатам конкурса стал заместитель министра Алексей Тахтай.

Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал на открытии сервисного центра МВД в Северодонецке, сообщает "Укринформ".

"В конкурсе на должность госсекретаря Министерства внутренних дел победил Алексей Тахтай", – заявил министр.

 

По его словам, "Тахтай – прекрасный специалист, годы проработавший в Министерстве внутренних дел".

Согласно электронной декларации за 2015 год, он владеет в частности земельным участком на 1200 м² и 1/4 квартиры в Киеве метражом 120,5.

За прошлый год Тахтай задекларировал доход – 166 524 гривни заработной платы.

На счету в "Укргазбанке" он держит 13 475 гривен, а наличными средствами – 23 000 долларов и 5 000 евро.

Также новый госсекретарь МВД задекларировал икону в металлическом обрамлении "Николая чудотворца".

При этом Аваков считает, что против его заместителей ведется дискредитационная кампания.

Как сообщалось, на должность госсекретаря МВД претендовало 11 человек.

32-летний заместитель министра внутренних дел (занял пост в мае 2015 -ред.) Алексей Тахтай, по данным мониторинговой миссии ДоброЧесно, в свое время работал в Администрации президента под председательством Сергея Левочкина.

Темы: МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Харьковщине учитель школы-интерната продавала ученицу за $10 тысяч 22 ноября 2016, 04:47
Советник Авакова заявил о повышенном уровне угрозы терактов в Киеве 20 ноября 2016, 17:58
Береза – к Луценко и Авакову: действительно ли Кучма "заказал" Гонгадзе? 18 ноября 2016, 13:49
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.79.20.---Les Dobry23.11.2016 14:50
ceред тих що працювали якщо пара на сотню біль-менш нормальних знайдеться то і то добре, поки не буде як в грузії - звільнити всіх, ні якого прогресу не буде
ОтветитьС цитатой
IP: 46.200.19.---Сергій Коркмен23.11.2016 13:46
Трясця, що в них робиться зі щоками? З голоду пухнуть чи ляпасів од начальника дістають щодня?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Генпрокуратура перечислила дела против Януковича и К°
Аваков заявил, что разогнать Майдан приказал Левочкин
Кабмін выводит из госсобственности 244 печатных СМИ
Кличко говорит, что некоторые дома Войцеховского могут снести
Все новости
Ссылки недели

Полезные книги, музыка, красота и странные коллекции

5 пояснений

Как правильно употреблять антибиотики