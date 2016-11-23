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Нардепи від Опоблоку хочуть взяти Єфремова на поруки

Середа, 23 листопада 2016, 17:29

Більше десяти народних депутатів фракції "Опозиційний блок" просять суд віддати екс-лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова на поруки під особисте зобов'язання.

Про це під час судового засідання в Печерському райсуді Києва заявили народні депутати Сергій Ларін, Юрій Мірошниченко, Юрій Мороко.

Серед підписантів, зокрема депутати Скорик, Воропаєв, брати Добкіни, Львочкіна та Шуфрич.

Як відомо. Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Під час засідання суду у понеділок Єфремов відмовився назвати Росію окупантом.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: Опозиційний блокЄфремов
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