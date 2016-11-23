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Нардепы от Оппоблока хотят взять Ефремова на поруки

Среда, 23 ноября 2016, 17:29

Более десяти народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" просят суд отдать экс-лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова на поруки под личное обязательство.

Об этом во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева заявили народные депутаты Сергей Ларин, Юрий Мирошниченко, Юрий Мороко.

Среди подписантов, в частности депутаты Скорик, Воропаев, братья Добкины, Левочкина и Шуфрич.

Как известно, Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).

Во время заседания в понедельник Ефремов отказался назвать Россию оккупантом.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Оппозиционный блокЕфремов
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