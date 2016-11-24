Луценко выписал выговор скандальному Сусу за ложь в декларации

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор прокурору Дмитрию Сусу и понизил его в должности.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Центра противодействия коррупции.

Выговор объявлен за "нарушение порядка представления декларации" и "представление недостоверных утверждений" в анкете доброчестности прокурора.

Также в ответе указывается, что Луценко удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 000 грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

Департамент ГПУ, в котором работает Сус, называют "департамент Кононенко-Грановского", по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

В августе произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждают, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Пока никто из организаторов и участников задержания, похищения и пыток сотрудников Антикоррупционного бюро не был наказан. Дмитрий Сус и двое его коллег из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики были временно отстранены от работы на время проведения служебного расследования. Проверка закончилась 19 октября 2016. После этого Сус и его команда вернулись к работе.