Коломойский получил официальный контроль над УКРОПом

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Пятница, 25 ноября 2016, 14:19

Бизнесмена Игоря Коломойского практически единогласно избрали руководителем комиссии партийного контроля "Украинского объединения патриотов – УКРОП".

Такое решение приняли на XI съезде партии в Киеве, сообщает УНИАН.

По уставу, руководитель этого органа избран на  2 года.

Игорь Коломойский стал членом УКРОПа, он находится на партийном учете одной из районных организаций Киева, сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.

В повестке дня съезда, который проходит в Киеве 25 ноября, – утверждение состава Политического совета УКРОПа, избрание председателя и членов Комиссии партийного контроля и состав Ревизионной комиссии партии.

Эти органы будут формироваться в соответствии с новым Уставом УКРОПа, который был утвержден на IX съезде партии в сентябре.

Кандидатов в Политический совет, Комиссию партийного контроля и Ревизионную комиссию партии выбирали рейтинговым голосованием во время конференций региональных партийных организаций.

Комиссия партийного контроля имеет право отменять решения любых органов и руководителей политсилы, в том числе главы партии, таким образом, комиссия оказывает большое влияние на формирование позиции партии.

Как известно, "Українську партію патріотів", известную больше как УКРОП, создали люди, близкие к Коломойскому – в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов. Корбан уже вышел из этой партии.

Министерство юстиции зарегистрировало партию "УКРОП" 25 сентября 2014 года.

Темы: Коломойский
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IP: 176.104.191.---Oleksa Piddubniak25.11.2016 15:28
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