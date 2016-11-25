В "ПС" еще не знают, будут ли блокировать "беркутовцев" в понедельник

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Пятница, 25 ноября 2016, 15:02

Представители "Правого сектора" еще не знают, будут блокировать вывоз "беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО в суд над Виктором Януковичем в понедельник.

Об этом он заявил "Украинской правде", комментируя блокирование этого СИЗО в пятницу.

По его словам, это зависит от того, будет ли у "Правого сектора" информация о запланированных попытки выпустить этих "беркутовцев" по дороге в суд. Он заверил, что в пятницу такую информацию активисты получили из собственных источников.

"Если будет существовать возможность, что их попытаются выпустить, мы будем блокировать", – сказал Скоропадский.

Он также заверил, что "Правый сектор" выступает за проведение этого суда и за максимально жестокое наказание этих "беркутовцев".

"Мы хотим, чтобы суд состоялся и чтобы они получили по 15, 20 лет или пожизненное заключение. Но не допустим их освобождения", – заявил он.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу. Адвокат Януковича также призвал генпрокурора отреагировать на это событие.

Олег Шанковский, УП

Темы: Правый сектор Янукович
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IP: 193.46.66.---Sergio_S25.11.2016 15:23
treanon:
А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
Вы как маленький, честное слово. Да с чего вы взяли что это чудило само говорить будет? Он будет повторять слова суфлера.

А вот с блокированием беркутовцев в СИЗО ситуация абсолютно не ясна: зачем???
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IP: 93.75.43.---treanon25.11.2016 15:10
А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
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