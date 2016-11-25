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Адвокат Януковича: о подготовке блокирования СИЗО было известно заранее

Пятница, 25 ноября 2016, 13:37

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк утверждает, что о подготовке блокирования вывоза "беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО на суд было известно еще в четверг.

Об этом он заявил в Ростове-на-Дону во время подхода к журналистам вместе с Януковичем после закрытия заседаний суда.

"Уже вчера начала распространяться информация о возможном блокировании киевского следственного изолятора с целью срыва сегодняшнего заседания. Не было предпринято со стороны полиции никаких необходимых юридических действий, направленных на обеспечения доставки подсудимых в суд", – заявил он.

По словам Сердюка, и правоохранители, и блокирующие допустили уголовное правонарушение и должны быть наказаны.

"Я обращаюсь к генеральному прокурору с требованием … возбудить уголовное дело по этим двум фактам и обеспечить незамедлительное его расследование", – сказал адвокат.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

Олег Шанковский, УП

Темы: ЯнуковичБеркутСИЗО
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