В "ДНР" требуют прекратить деятельность гуманитарной организации "Человек в беде"

В субботу, 26 ноября, боевики группировки "ДНР" пришли к донецкому офису чешской гуманитарной организации "Человек в беде" с требованием немедленно свернуть ее деятельность на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Руководитель организации Шимон Панек заявил, что представители боевиков не сообщили причины, почему чешским гуманитарным работникам отказано в аккредитации.

"Нас огорчает, что руководство в Донецке без каких-либо разъяснений отказало нам в доступе к людям, которые на самом деле в нашей помощи нуждаются, и таким образом нарушило международное гуманитарное право", - заявил он.

При этом координатор помощи Украине Томаш Коциан отметил, что работники "Человека в беде" "до сих пор выполняли все требования местных органов и систематически информировали их о своей деятельности. Никаких причин для непродления аккредитации нам официально не назвали".

Как сообщают чешские СМИ, в соответствии с требованием сепаратистов "все гуманитарные работники "Человека в беде" должны в течение 24 часов покинуть территорию "ДНР".

Чешская организация "Человек в беде" предоставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. Только в течение 2016 года чешские гуманитарные работники помогли продуктами около 490 тысячам жителей из оккупированных территорий.

"Человек в беде" также оказывала помощь жителям Донетчины в восстановлении жилья и привозила питьевую воду.