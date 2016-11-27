Лидер боевиков "ДНР" заявил, что "придет как хозяин" в Одессу, Николаев и Каховку

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 16:33

Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что террористы хотят "прийти" в Одессу, Николаев и Каховку.

Об этом Захарченко заявил 26 ноября со сцены во время концерта в Торезе, участие в котором принимали российский певец Александр Скляр, украинский исполнитель Джанго и российский пропагандист Захар Прилепин.

Все вчетвером они исполнили песню "Давай закурим", после чего Захарченко заявил, что "в этой песне есть важные слова и ответ на вопрос "Чего мы все хотим вообще".

"Мы были на передовой ("ДНР") и говорили о том, как будем дальше жить и чего мы добиваемся. В этой песне есть ответ на вопрос. В Одессу мы придем как хозяева, и в Николаев и в славную Каховку", - заявил Захарченко.

Темы: "ДНР" Одесса Николаев Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 188.163.9.---arhetip00127.11.2016 18:25
"В цій пісні є відповідь на питання: як добре закуримо, то полетимо і в Одесу, і в Каховку, на наших швидкісних рожевих крокодилах" - як господар заспівав зі сцени непан Закурченко.
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IP: 130.180.209.---Skibinskoy27.11.2016 17:57
українці ну дуже терпеливий народ,а це тому ,що згідно грецькій міфології не пройшли обряд очищення через сидіння на гарячій сковороді голими геніталіями!!!! Цей обряд згідно грецькій міфології пройшли переважна більшість націй! Це дало поштовх в активізації поваги до себе! А хто трохи пересидів на цій гарячій "петельні" то й мав зворотні наслідки! Так у нації сінайській очі трохи вилізли з орбіт! Але попри всі вади,ну хай би нам Господь бог дав силу змести ту нечисть,з закінченням прізвища на "О"!!!!
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