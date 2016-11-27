Лидер боевиков "ДНР" заявил, что "придет как хозяин" в Одессу, Николаев и Каховку
Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что террористы хотят "прийти" в Одессу, Николаев и Каховку.
Об этом Захарченко заявил 26 ноября со сцены во время концерта в Торезе, участие в котором принимали российский певец Александр Скляр, украинский исполнитель Джанго и российский пропагандист Захар Прилепин.
Все вчетвером они исполнили песню "Давай закурим", после чего Захарченко заявил, что "в этой песне есть важные слова и ответ на вопрос "Чего мы все хотим вообще".
"Мы были на передовой ("ДНР") и говорили о том, как будем дальше жить и чего мы добиваемся. В этой песне есть ответ на вопрос. В Одессу мы придем как хозяева, и в Николаев и в славную Каховку", - заявил Захарченко.
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