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Боевики "ДНР" взяли в плен переселенца, который заехал домой за вещами

Понедельник, 28 ноября 2016, 03:36

Боевики "ДНР" захватили донетчанина-переселенца Андрея Паламарюка, у родственников больше месяца нет никакой информации о нем. 

Об этом в эфире "Громадського радіо"  заявил друг задержанного Илья Данилюк.

По его словам, в октябре Паламарюк поехал в Донецк из Мариуполя, где жил после переезда, чтобы забрать вещи из квартиры.

19 октября боевики схватили его вместе с мужчиной, который привез его в Донецк. По словам Данилюка, родственники Паламарюка знают только, что он в так называемом "МГБ ДНР", но за что его схватили боевики, неизвестно.

По словам Данилюка, никакой информации о заложника не предоставляет и СБУ.

Темы: ДНРДонбасспленные
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