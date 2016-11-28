Боевики "ДНР" взяли в плен переселенца, который заехал домой за вещами
Понедельник, 28 ноября 2016, 03:36
Боевики "ДНР" захватили донетчанина-переселенца Андрея Паламарюка, у родственников больше месяца нет никакой информации о нем.
Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил друг задержанного Илья Данилюк.
По его словам, в октябре Паламарюк поехал в Донецк из Мариуполя, где жил после переезда, чтобы забрать вещи из квартиры.
19 октября боевики схватили его вместе с мужчиной, который привез его в Донецк. По словам Данилюка, родственники Паламарюка знают только, что он в так называемом "МГБ ДНР", но за что его схватили боевики, неизвестно.
По словам Данилюка, никакой информации о заложника не предоставляет и СБУ.