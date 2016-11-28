Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики "ДНР" взяли у полон переселенця, який заїхав додому по речі

Понеділок, 28 листопада 2016, 03:36

Бойовики "ДНР" захопили донеччанина-переселенця Андрія Паламарюка, у родичів понад місяць немає ніякої інформації про нього.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив друг затриманого Ілля Данилюк. 

За його словами, у жовтні Паламарюк поїхав у Донецьк з Маріуполя, де мешкав після переїзду, щоб забрати речі з квартири.

19 жовтня бойовики схопили його разом з чоловіком, який привіз його в Донецьк. За словами Данилюка, родичі Паламарюка знають лише, що він у так званому "МДБ ДНР", але за що його схопили бойовики, невідомо. 

За словами Данилюка, жодної інформації про заручника не надає і СБУ.

Теми: ДНРДонбасполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
Усі новини...
Реклама: