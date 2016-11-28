Боевики объяснили, почему выгоняют чешскую гуманитарную организацию
Один из боевиков "ДНР" Денис Пушилин обвинил чешскую гуманитарную организацию "Человек в беде" в коррупции и "презрительном отношении к народу "ДНР".
Об этом Пушилин заявил 28 ноября, сообщает онлайн-ресурс боевиков "ДАН".
Главарь боевиков отметил, что решение лишить аккредитации благотворительную организацию было принято "единогласно".
"Причинами стал ряд нарушений со стороны организации, среди которых: выстраивание коррупционных схем, попытки вывоза гуманитарной помощи для дальнейшей реализации под видом порчи, ведениепровокационной деятельности и крайне презрительное отношение к народу "ДНР", - отметил Пушилин.
Также, по его словам, представителей "ДНР" возмутил визит одного из руководителей гуманитарной организации Яромира Штетина в расположение батальона "Азов".
Как известно, 26 ноября боевики "ДНР" пришли в донецкий офис чешской гуманитарной организации "Человек в беде" с требованием немедленно свернуть деятельность на Донбассе.
Согласно требованиям сепаратистов, "все гуманитарные работники "Человека в беде" должны в течение 24 часов покинуть территорию "ДНР".
Чешская организация "Человек в беде" оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. В течение 2016 чешские гуманитарные работники помогли продуктами почти 490 тыс. жителей с оккупированных территорий.
"Человек в беде" также оказывала помощь жителям Донетчины в восстановлении жилья и привозила питьевую воду
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