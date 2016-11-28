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Боевики объяснили, почему выгоняют чешскую гуманитарную организацию

Понедельник, 28 ноября 2016, 15:29

Один из боевиков "ДНР" Денис Пушилин обвинил чешскую гуманитарную организацию "Человек в беде" в коррупции и "презрительном отношении к народу "ДНР".

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков ДАН", об этом Пушилин заявил 28 ноября.

Главарь боевиков отметил, что решение лишить аккредитации благотворительную организацию было принято "единогласно".

"Причинами стал ряд нарушений со стороны организации, среди которых: выстраивание коррупционных схем, попытки вывоза гуманитарной помощи для дальнейшей реализации под видом порчи, ведениепровокационной деятельности и крайне презрительное отношение к народу "ДНР", - отметил Пушилин.

Также, по его словам, представителей "ДНР" возмутил визит одного из руководителей гуманитарной организации Яромира Штетина в расположение батальона "Азов".

Как известно, 26 ноября боевики "ДНР" пришли в донецкий офис чешской гуманитарной организации "Человек в беде" с требованием немедленно свернуть деятельность на Донбассе.

Согласно требованиям сепаратистов, "все гуманитарные работники "Человека в беде" должны в течение 24 часов покинуть территорию "ДНР".

Чешская организация "Человек в беде" оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. В течение 2016 чешские гуманитарные работники помогли продуктами почти 490 тыс. жителей с оккупированных территорий.

"Человек в беде" также оказывала помощь жителям Донетчины в восстановлении жилья и привозила питьевую воду

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРДонбассгуманитарка
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