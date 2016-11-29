Генпрокуратура вызвала на допрос Богатыреву

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Вторник, 29 ноября 2016, 09:48
 

Генеральная прокуратура вызывает 7 декабря на допрос бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Повестка опубликована 29 ноября в газете "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, следователь Болячий А.А. будет ждать Богатыреву в 9:30 по адресу Киев, улица Московская, 8.

Как известно, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".

Печерский районный суд Киеве 25 ноября повторно разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное заочное расследование против Богатыревой.

Украинская правда

Темы: Богатырева Генпрокуратура
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IP: 195.78.69.---Naim29.11.2016 10:09
А когда пойдут Кивалов за фальсификацию выборов, Бойко за вышки, Колесников, Ахметов и другие?
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