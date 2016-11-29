Театр на Подоле показал фасад здания, которое взбудоражило киевлян

На Подоле в Киеве открыли фасад нового здания театра, реконструкция которого вызвала большой резонанс.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

Театр на Подоле показал фасад Фото - Роман Кравец

Фасад открывали под аплодисменты части людей, которые пришли на открытие. Другая часть во главе с свободовцем Игорем Мирошниченко встретила открытия фасада криками "Ганьба".

Новостройка очень отличается по виду от небольших исторических зданий Андреевского спуска – одной из самых старых и известных улиц Киева.

Задняя сторона здания, которое прилегает к холмам, заметно выше соседних зданий.

Театр на Подоле Александр Хоменко, "Депо"

Как известно, киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра, возведенном на Андреевском спуске.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, дал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения, но он не явился.

Меценатом, который дал деньги на строительство, является корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Петру Порошенко. Представитель "Рошен" пообещала во вторник, 29 ноября показать, как в итоге театр будет выглядеть.

Роман Кравец, УП