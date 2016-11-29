Театр на Подоле показал фасад здания, которое взбудоражило киевлян

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Вторник, 29 ноября 2016, 10:10

На Подоле в Киеве открыли фасад нового здания театра, реконструкция которого вызвала большой резонанс.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

 
Театр на Подоле показал фасад
Фото - Роман Кравец

Фасад открывали под аплодисменты части людей, которые пришли на открытие. Другая часть во главе с свободовцем Игорем Мирошниченко встретила открытия фасада криками "Ганьба".

 

Новостройка очень отличается по виду от небольших исторических зданий Андреевского спуска – одной из самых старых и известных улиц Киева.

Задняя сторона здания, которое прилегает к холмам, заметно выше соседних зданий.

Театр на Подоле
Театр на Подоле
Александр Хоменко, "Депо"

Как известно, киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра, возведенном на Андреевском спуске.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, дал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения, но он не явился.

Меценатом, который дал деньги на строительство, является корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Петру Порошенко. Представитель "Рошен" пообещала во вторник, 29 ноября показать, как в итоге театр будет выглядеть.

Роман Кравец, УП

 

Темы: Киев Roshen
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Комментарии — 8
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IP: 82.145.220.---Sergik2329.11.2016 13:00
Тевтонський орден, чорний інтернаціонал. Чорно-жовті. Сатаністи арії готуються до царства Сварога антихриста.
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IP: 178.92.156.---sensor+229.11.2016 12:57
Ну с низом как-бы вроде ничего.
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IP: 165.225.72.---Mezzo29.11.2016 12:54
Склад в промзоне ...добьют город эти недоучи
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IP: 176.115.97.---Kostia Ivanov29.11.2016 12:09
Проти проекту в основному проти ті, хто нічого не тямить в сучасній архітектурі і хотіли би бачити чергову пшонка-стайл новобудову
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IP: 193.107.24.---malga29.11.2016 12:02
Напоминает 7-й километр в Одессе.... Это контейнерный рынок, кто не знает...)))
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